Nach ihrem Umzug in die USA könnten Prinz Harry (35), seine Ehefrau Herzogin Meghan (39) und Söhnchen Archie (1) womöglich im kommenden Jahr für eine längere Zeit in das Vereinigte Königreich zurückkehren. Das habe der Journalist Omid Scobie, einer der Autoren des kürzlich erschienenen Royal-Enthüllungsbuchs "Finding Freedom", laut der britischen "Daily Mail" kürzlich im "The Heir Pod"-Podcast verraten.