Bericht: Lewandowski und Coman geraten aneinander

Wie die "Bild" schreibt, flogen im Bayern-Training am Donnerstag trotzdem die Fetzen – und die Fäuste. Bei der nicht-öffentlichen Vormittagseinheit sollen demzufolge die beiden Bayern-Stars Kingsley Coman und Robert Lewandowski aneinandergeraten sein – und zwar ziemlich heftig. Nachdem Lewandowski, der erst am Dienstag via Instagram ein Foto von sich beim Boxtraining veröffentlicht hatte, Coman bei einer Positionsspiel-Übung zurechtgewiesen habe, sei ein Wortgefecht entstanden, an dessen Ende die beiden Profis dicht beieinander stehenblieben. Dann sollen sich beide ins Gesicht geschlagen haben.