Coutinho und Müller sind in Topform

Eine nachvollziehbare Begründung, natürlich. Aber auch ein bisschen schade. Denn am Mittwoch gegen Roter Stern Belgrad zeigten beide Bayern-Zehner, Coutinho und Müller, dass sie in einer sehr guten Verfassung sind. Der brasilianische Neuzugang brillierte speziell in der ersten Halbzeit mit genialen Pässen und Bewegungen, im Abschluss hatte er mehrmals Pech. "Ich wollte natürlich mein erstes Tor erzielen, weil das ein tolles Gefühl ist", sagte Coutinho später in den Katakomben und zeigte sein strahlend weißes Zahnpastalächeln. "Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Ich arbeite hart, um der Mannschaft zu helfen."