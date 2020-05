Bayern sei ein wunderbarer Klub, so Thiago. Er könne sich durchaus vorstellen, in München seine Karriere zu beenden. Es ist das nächste Indiz für einen Verbleib des spanischen Zauberfußes. Thiagos Unterschrift unter einen neuen Vertrag wird mehr und mehr zu einer Formsache. Mittlerweile spielt Thiago seit sieben Jahren in München. Eine lange Zeit für einen Spieler, der einst nie daran gedacht habe, einmal in Deutschland zu spielen, wie der 29-jährige Thiago im Interview erklärt.