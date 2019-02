Deshalb kann Kovac schwer auf Ribéry verzichten

Wie reagiert sein Trainer Niko Kovac auf diese nächste Disziplinlosigkeit seines Schützlings? Durch den weiteren Ausfall von Arjen Robben und die Sperre von Thomas Müller in der Champions League für das wegweisende Duell gegen FC Liverpool (Hinspiel am 19.2) bleibt Ribéry eine wichtige Option für Bayerns Offensive, auch wenn der Franzose in der Hierarchie derzeit hinter Serge Gnabry und Kingsley Coman steht. Im Pokalduell in Berlin wurde Ribéry erst in der Verlängerung eingewechselt. Mit diesem Frustabgang wird er sich im harten Konkurrenzkampf jedenfalls selbst keinen Gefallen getan haben.