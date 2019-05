FC Bayern: Boateng vor dem Absprung

Der 30-Jährige, der gegen Frankfurt wie so oft auf der Ersatzbank saß, war schlecht gelaunt. Der beleidigte Meister hatte keine Lust, den Titelgewinn zu zelebrieren. Während die Teamkollegen mit den Fans jubelten, saß Boateng am Mittelkreis, gedankenverloren neben seinen Kindern Lamia und Soley am Fuße des Meisterpodests. Kurz kickte er mit den Zwillingsschwestern, dann verließ er als erster Bayer den Rasen. Wenig später brauste er mit einem Sportwagen davon – es war 18.13 Uhr. Laut "Bild" soll er in Absprache mit dem Klub die Hochzeit seines besten Freundes besucht haben.