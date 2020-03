So viele Tore bereitete noch kein anderer Profi in der Liga-Historie zu diesem Zeitpunkt vor. Liefert der 30-Jährige an den restlichen neun Spieltagen weiterhin so ab, ist auch der Vorlagen-Rekord in der Bundesliga absolut in Reichweite. Den hat aktuell Leipzigs Emil Forsberg inne. Der Spielmacher der Sachsen bereitete in der Saison 2016/17 22 Treffer vor. Auf Platz zwei liegt der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne mit 20 Assists in der Saison 2014/15.