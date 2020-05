Guido Maria Kretschmer hat diese Situation schon vorab kommen sehen, wie er gegenüber "t-online.de" erklärt: "Zum einen ein Royal, der zwar präsent ist, aber irgendwie nur in zweiter Reihe steht und zum anderen eine Frau, die absolut orientiert und fokussiert auf ihre eigene Karriere war. Ich habe schon befürchtet, dass es vielleicht irgendwann so kommen wird, aber hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht."