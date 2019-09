München - 80 Millionen Euro zahlte der FC Bayern in diesem Sommer an Atletico Madrid um Weltmeister Lucas Hernández an die Isar zu holen - neuer Bundesliga-Rekord. Eine Mondsumme, die in einer Zeit, in der für einen Neymar oder Ousmane Dembélé Beträge weit jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze gezahlt werden, fast schon normal anmutet. Hernández spürt aber den Druck, den sein Preisschild mit sich bringt.