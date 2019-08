Fakt ist: Die Verteidigung ist nach den Verpflichtungen von Lucas Hernández und Benjamin Pavard breit genug aufgestellt, auch im Angriff haben sich die Bayern namhaft verstärkt. Probleme offenbarten sich in den bisherigen Partien vor allem in der spielerischen Balance. In Javi Martínez steht lediglich ein defensiv orientierter Mittelfeldspieler im Kader. Der Spanier kämpft aber immer wieder mit Verletzungsproblemen und läuft seiner Bestform schon seit längerem hinterher.