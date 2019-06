Dass unter den ersten fünf Plätzen drei Frauen kandidieren, ist in Riekels Sinne. Sie spricht sich für eine Frauenquote von 50 Prozent in der Stadtratsfraktion 2020 aus. Unabhängig davon, ob die Münchner sie in den Stadtrat befördern oder nicht, gewonnen habe sie schon. Patricia Riekel: "Wenn ich nicht direkt im Stadtrat etwas bewirken kann, werde ich im Hintergrund junge Frauen in der FDP fördern."

Jörg Hoffmann: Das ist der OB-Kandidat der FDP

Auf Listenplatz 1 und als OB-Kandidat der FDP wurde Jörg Hoffmann gewählt. Hoffmann ist 1971 in München geboren, verheiratet und hat zwei Kinder.

Der Professor für Unternehmenssteuern ist seit 1991 Mitglied der FDP, seit 2002 Mitglied des Bezirksausschusses Altstadt-Lehel und war seit 2008 (mit Unterbrechung) im Stadtrat. Hoffmann fordert für München etwa eine stärkere Einbeziehung aller Verkehrsteilnehmer, Hochhäuser und ein besseres Digitalangebot der Stadt für ihre Bürger.

