Auch Ex-Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack sieht in Havertz "noch keinen fertigen Spieler". Der 20-Jährige habe "in der Persönlichkeitsentwicklung und in der Körpersprache noch Steigerungspotenzial. Das ist aber völlig normal in seinem Alter", sagte Ballack bei "Sport1". "Als Kapitän muss er jetzt erst mal lernen, mit dieser Verantwortung umzugehen." Und mit dem vielfältigen Interesse an seiner Person.