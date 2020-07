Meghan verklagt "Mail on Sunday"-Herausgeber Associated Newspapers, weil diese einen privaten Brief an ihren Vater veröffentlicht hat. Meghan sieht dadurch ihre Privatsphäre, das Urheberrecht und den Datenschutz verletzt. Die Zeitung habe von dem Brief erfahren, weil eine der Meghan-Freundinnen ihn im "People"-Interview erwähnt hatte.