Manuel Neuer nicht im Abschlusstraining

Der Weltmeister verletzte sich vor dem Bundesliga-Spiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) im Training des Rekordmeisters. Der deutsche Nationalspieler kann nicht in der Partie bei den Rheinländern auflaufen. Wie der FC Bayern bekannt gab, zog sich der Torhüter eine Blessur an der rechten Hand zu und musste in München bleiben.