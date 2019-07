Mölders und Bierofka hadern mit Schiri

Sechzig-Kapitän Felix Weber flog gegen Eintracht Braunschweig in der 51. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, fortan spielte Sechzig fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl. "Wir waren in der ersten Halbzeit definitiv die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit waren wir dann früh einer weniger. Da wird es einfach schwer!", meinte Mölders sauer.