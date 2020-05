Dafür deutete der 48-Jährige an, dass Sechzigs Spieler nach zwei Testreihen auf das Coronavirus allesamt negativ seien: "Wir werden in Absprache mit dem DFB nie Details zu den Testungen nach außen geben. Aber alle fitten Spieler stehen auf dem Platz" – nicht fit sei lediglich Semi Belkahia (muskuläre Probleme). Gorenzel stellte zudem in Richtung der Befürworter eines Saison-Abbruchs klar: "Wir alle stehen jetzt in der Verantwortung, dem unwürdigen Schauspiel, das einige Vereine abziehen, ein Ende zu bereiten. Wir müssen weiteren Schaden vom deutschen Profifußball abwenden."