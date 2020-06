Also verteidigte der Cheftrainer seinen Spielmacher gegen Kritik von außen, selbst wenn sie wie in diesem Fall von Flicks Kumpel und ehemaligem Mitspieler Matthäus kam. "Es gibt immer sogenannte Experten, die eine eigene Meinung haben", begann Flick am Freitag und fuhr mit einem erneuten Statement der Wertschätzung fort. "Wenn man ihn täglich sieht, was für eine außergewöhnliche Qualität er hat, gibt es für mich keine zwei Meinungen über seine Qualität mit dem Ball. Aber jetzt hat man immer mehr gesehen, dass er sie auch als Sechser gegen den Ball hat", so Flick: "Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, der einer Mannschaft das gewisse Etwas gibt. Das ist meine Meinung – und ich glaube, da gibt es auch keine zweite." Wenn es denn so wäre...