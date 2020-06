Mit dem bereits ausverhandelten Deal setzt Chelsea nun ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Der Klub denkt groß – auch in Corona-Zeiten. Bei Abschluss wird Werner übrigens zum teuersten deutschen Spieler aller Zeiten und mit einem Gehalt von knapp über zehn Millionen Euro pro Jahr auch noch außerordentlich gut bezahlt.

Dass er das wert ist, muss er in England aber noch beweisen. "Da laufen jedes Wochenende viele Bayern Münchens und Real Madrids auf", sagte er kürzlich der "Bild" über die massive Konkurrenz in Europas Topliga. Wie sein neuer Klub selbst kann sich der 24-Jährige in London aber auch entwickeln und mit der Mannschaft wachsen.

Und selbst das nasse, englische Wetter ist kein Problem für Werner: "Ich spiele ja gerne bei Fritz-Walter-Wetter", erklärte er einmal. Auf den zweiten Blick ist Chelsea also vielleicht doch eine ganz gute Entscheidung.

