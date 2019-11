München - Die Bayern gehen in die Offensive, mit einer deutlichen Absage an Arsène Wenger, der sein Interesse am Trainerjob an der Säbener Straße in den letzten Tagen sehr proaktiv verkündet hatte. Laut "Bild" hatte es bereits am Mittwoch ein Gespräch zwischen dem 70-Jährigen und Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gegeben. Am Donnerstagnachmittag teilte der Verein auf Anfrage von "Bild" mit: "Arsène Wenger hat Karl-Heinz Rummenigge am Mittwochnachmittag angerufen und grundsätzlich Interesse am Trainerposten beim FC Bayern signalisiert. Der FC Bayern schätzt Arsène Wenger für seine Arbeit als Trainer bei Arsenal London sehr, aber er ist keine Option als Trainer beim FC Bayern München."