Warten auf Baby Sussex Prinz Harry: Ohne Herzogin Meghan beim Oster-Gottesdienst

Das Warten auf Baby Sussex geht weiter. Während Prinz Harry (34) am Ostersonntag mit der britischen Königsfamilie einen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Schloss Windsor besuchte, in der er im Mai 2018 seiner Meghan (37) das Jawort gab, fehlte die hochschwangere Herzogin von Sussex. Prinz Harry und Herzogin Meghan wohnen mittlerweile nur wenige Fahrtminuten von der Kapelle entfernt, im Frogmore House. Dennoch ließ die 37-Jährige den Termin ausfallen. Die Geburt ihres ersten Kindes wird für Ende April, Anfang Mai erwartet.