"Das wäre ein Traum. Ich kenne ihn schon aus der Jugend und hatte auch schon Stürmertraining mit ihm, da lernt man so viel", sagte Zirkzee in einem Interview der niederländischen Fernsehsendung VTBL. Der 18 Jahre alte Niederländer kam in dieser Saison bislang fünf Mal für die Bayern in der Bundesliga zum Einsatz und erzielte drei Treffer.