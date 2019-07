"Alle Trainer, die in den letzten Jahren bei uns gearbeitet haben, haben da mitgespielt. Es ist wichtig, dass man die Reise ganz einfach so akzeptiert, wie sie ist", stellte Rummenigge klar: "Das ist alternativlos." Nach der Rückkehr habe man noch "drei Wochen Zeit, uns auf die Bundesliga vorzubereiten, es gibt noch ein Trainingslager am Tegernsee, dementsprechend sehe ich da kein großes Problem." Doch auch Bayerns Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt hat Bedenken. "Das wird eine Höchstbelastung. Die Spieler müssen sich gut pflegen lassen, viel schlafen, viel trinken", sagte "Mull", der von fünf Masseuren, einem Internisten und einem Orthopäden in die USA begleitet wird.

Den Kader planen

Hasan Salihamidzic hat die Reise nicht mit angetreten, der Sportdirektor kümmert sich von München aus um Verstärkungen für die kommende Saison. Kovac wird deshalb nicht nur mit Trainingseinheiten und Testspielen beschäftigt sein, sondern auch Kontakt zu Brazzo halten, um über mögliche Transfers zu sprechen. Ein Fulltime-Job.

Die Neuzugänge integrieren

Rekordeinkauf Lucas Hernández setzt seine Reha an der Säbener Straße fort, in den USA sind nur die Neuzugänge Fiete Arp und Benjamin Pavard dabei. Speziell bei Pavard stellt sich die Frage, ob Kovac mit ihm in der Innenverteidigung oder auf der rechten Abwehrseite plant. Die Spiele gegen Arsenal und Co. werden erste Hinweise geben.

Den Kontakt zu den Stars verbessern

In der vergangenen Saison war das Verhältnis einiger Stars zu Kovac nicht das beste, auch deshalb wurde Hansi Flick als Assistent und Schlichter verpflichtet. Das neue Trainerteam muss sich einspielen.

Den Nachwuchs fördern

Gleich acht Nachwuchsspieler hat Kovac nominiert, um bei den Testspielen "viel rotieren zu können". Doch die jungen Burschen sollen auch die Chance bekommen, sich für den Profikader zu empfehlen. "Drei bis vier" Youngster will Kovac ja künftig in seinem Team haben. Das Casting beginnt jetzt.

