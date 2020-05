TV-Shows in der Corona-Krise: Sender müssen umdenken

Bei RTL rauchen die Köpfe, man will ungern auf quotenstarke Formate wie "Die Bachelorette" oder "Das Sommerhaus der Stars" verzichten. Letzteres wird heuer in Deutschland produziert – mit einem überraschenden Promi-Cast. Doch wie will man das Dschungelcamp 2021 zeigen? Lässt Australien überhaupt eine Einreise und die Produktion einer solch großen TV-Show zu?