14.21 Uhr: Die "SZ" hatte berichtet, dass Coach Kovac zwischenzeitlich an Rücktritt gedacht habe. Die Frage lautet, ob Rummenigge was dazu sagen kann. "War mir nicht bekannt, ist ein Gerücht. Dabei sollten wir es belassen, im Moment ist die Gerüchteküche sehr groß und da werden manche Dinge überstrapaziert", antwortet der Bayern-Boss.

14.19 Uhr: Hernández glaubt nicht, dass Kovac sein Spiel wegen ihm groß verändern wird. Er spiele verschiedene Systeme, deswegen sei das kein Problem, meint der Abwehrspieler weiter. Er sieht indes Nationalmannschaftskollege Antoine Griezmann künftig beim FC Barcelona. Um den Stürmer gab es Gerüchte mit Bezug auf München.

14.17 Uhr: Rummenigge wird auf pikante Hoeneß-Aussagen angesprochen. "Wir haben bis dato 118 Millionen investiert, das ist das Höchste, was wir bisher im Transfermarkt gestemmt haben. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind grundsätzlich bereit, das, was ich als Topsspieler bezeichnen, noch jemanden zu holen. Wir haben mit Lucas und Benjamin schon teuer Spieler verpflichtet", erklärt er: "Am Ende des Tages wird Uli - zumindest von der Größenordnung her - Recht behalten."

14.14 Uhr: Wie geht es mit Boateng weiter? "Es ist nicht klar. Er hat einen Vertrag mit zwei Jahren Laufzeit. Wir werden abwarten, wie sich die Dinge entwickeln auf dem Transfermarkt. Der primäre Grund, dass Mats entschlossen hat, den Verein zu verlassen, war, dass der Trainer gesagt hat, er wolle auf Lucas, Niklas und Benjamin bauen", erzählt Rummenigge. Klingt nicht danach, als wolle der Rekordmeister den Weltmeister um jeden Preis behalten...