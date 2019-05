Erfolg für die Grünen nicht nur in der Innenstadt

Tatsächlich waren die Grünen längst nicht nur in der Innenstadt erfolgreich. Auch in Bezirken wie Pasing-Obermenzing (29,3 Prozent) und Trudering-Riem (27,1 Prozent), in denen traditionell die CSU sehr stark ist, legten die Grünen um mehr als zehn Prozent zu. Selbst in Laim sind die Grünen inzwischen stärkste Kraft (30,5 Prozent), die SPD verlor hier dramatisch (-14,2 Prozent).