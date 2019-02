München/Liverpool - Wohl kaum ein Stadion der Welt löst bei Fußball-Romantikern derartige Gänsehaut aus, wie das Stadion an der Anfield Road, wo der FC Liverpool seit dem Jahre 1892 seine Heimspiele austrägt. Entsprechend groß ist auch beim FC Bayern die Vorfreude auf die Partie gegen das Team von Jürgen Klopp am Dienstagabend (21 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker). "Die Atmosphäre ist etwas Besonderes, ein geiles Feeling, dort zu spielen", meint Serge Gnabry gegenüber "fcbayern.com", Niko Kovac äußert sich ähnlich: "Wir wissen, dass an der Anfield Road magische Nächte geschrieben werden. Ich hoffe, das wird für uns eintreffen."