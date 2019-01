Diese Franzosen sorgten beim FC Bayern für Furore

Bixente Lizarazu links und Willy Sagnols rechts – ein legendäres Außenverteidigerpärchen beim FC Bayern, das 2001 auch Teil des Champions-League-Siegerteams war. Lizarazu spielte mit kurzer Unterbrechung (in der Hinrunde 2004 bei Olympique Marseille) von 1997 bis 2006 in München. Sagnol war als Profi von 2000 bis 2009 in München und kehrte 2017 zumindest für ein paar Monate als Co-Trainer unter Carlo Ancelotti an die Säbener Straße zurück.