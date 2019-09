... die Leistung des FC Bayern in den letzten Wochen: "Sie haben gegen Leipzig eine riesige erste Halbzeit gespielt! Das war das Beste, was wir unter Niko Kovac beim FC Bayern gesehen haben. Nur das Ergebnis hat nicht gepasst. Solch eine Dominanz, solche eine Passsicherheit, so ein Selbstbewusstsein, so eine Leidenschaft, ein gutes, frühes Pressing – das war schon riesig! Der FC Bayern hat am Anfang der Saison ein bisschen gestottert, auch der Sieg gegen Belgrad war jetzt kein Glanzlicht, aber standesgemäß. Ich gehe davon aus, dass der FC Bayern während der Wiesn einiges zu feiern haben wird."