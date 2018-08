Michael Reschke in der Abendzeitung über ...

... Benjamin Pavard: "Bei Benjamin Pavard gab es einfach einen Moment, in dem wir gespürt haben, dass er bereit ist, unseren Weg noch eine Saison mitzugehen. Für uns war es ganz wichtig zu wissen, dass er aus tiefster Überzeugung beim VfB bleibt. Er ist einfach ein Topspieler und Toptyp! Benji hat das Niveau, in jedem europäischen Spitzenklub spielen zu können und wir respektieren voll und ganz, wenn das ab dem 1. Juli 2019 so sein wird. Er hat extrem lukrative Anfragen, von denen wir wissen, weil wir ein offenes Verhältnis haben. Er ist ein herausragender Zweikämpfer, hat ein sehr gutes Kopfballspiel und eine starke Spielöffnung. Der Klub, der ihn am Ende verpflichtet, wird jahrelang Freude an einem Ausnahmeathleten haben."