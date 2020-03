Etwas überraschend kam dann am Dienstagnachmittag die Nachricht vom 1. FC Union Berlin, dass der Aufsteiger sein Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister am Samstagabend vor Fans austragen möchte. "Die örtlichen Behörden im Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick haben den 1. FC Union Berlin informiert, dass sie nach umfangreicher Prüfung der aktuellen Risikobewertung in Bezug auf die Ausbreitung des Corona-Virus entschieden haben, keine Anordnung über einen Ausschluss von Zuschauern für das Heimspiel am 14.03.2020 zu erlassen", teilte der Aufsteiger in einem offiziellen Statement mit.