Gorenzel bestätigt: TSV 1860 will Mölders halten

Die Löwen buhlen ohnehin weiter fleißig um ihren Top-Scorer (zwölf Tore und acht Vorlagen in 20 Spielen), wie Günther Gorenzel bereits in der Winterpause betonte. "Wir sind aktuell mit interessanten Spielern aus unserem Bestandskader und mit externen Spielern in Gesprächen", erklärte der Geschäftsführer Sport und meinte vielsagend: "Ob Sascha ein solcher Spieler ist, kann sich jeder selbst ausmalen."