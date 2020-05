Klose, mit 71 Toren in 137 Partien erfolgreichster Torschütze der deutschen Länderspielgeschichte, wird neben seiner Aufgabe für den Rekordmeister auch seine Fußball-Trainer-Lizenz anstreben. Beim FC Bayern steht er seit bald zwei Jahren unter Vertrag, der frühere Münchner Stürmer arbeitete erfolgreich im Jugendbereich. Flicks Stab gehören außer dem früheren Bayern-Profi Klose noch Hermann Gerland (Co-Trainer), Danny Röhl (Co-Trainer Analyse), Toni Tapalovic (Torwarttrainer) und Holger Broich (Wissenschaftlicher Leiter und Leiter Fitness) an. Röhls Vertrag wurde am Donnerstag vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert.