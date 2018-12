Lucas Hernández: Stammspieler bei Atlético Madrid

Mit seinen 22 Jahren wäre Hernández ein weiterer Schritt in Richtung Umbruch beim FC Bayern. Der Defensivspieler ist vielseitig einsetzbar, kann in der Innenverteidigung und auf der linken Außenbahn spielen. Mit David Alaba (26 Jahre), Niklas Süle (23) und Joshua Kimmich (23) könnten die Münchner in Zukunft eine junge Viererkette auf den Platz stellen.