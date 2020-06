"Alphonso macht das herausragend. Neben seiner Schnelligkeit arbeitet er in der Defensive sehr geschickt. Zudem bereitet er in der Offensive Tore vor und erzielt Tore selbst", sagt Bayern-Trainer Hansi Flick über seinen Schützling Alphonso Davies. Und er fügt hinzu: "Er ist noch jung und kann und will dazulernen. Mit Sicherheit ist er einer unserer Leistungsträger im Moment."