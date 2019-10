"Niko und Thomas haben sich am vergangenen Sonntag direkt ausgesprochen", sagte Rummenigge also der "Welt am Sonntag" und ließ nicht den geringsten Zweifel daran, wie er die Dinge bewertet. "Seine Aussage war nicht glücklich", sagte Rummenigge über Kovac und dessen "Not-am-Mann"-Statement, das er zuletzt über Müller abgegeben hatte. "Ich glaube, Thomas ist nicht nachtragend, und natürlich ist er kein Notnagel", so Rummenigge weiter. Kurz zusammengefasst heißt das: Rüffel für Kovac, Machtwort für Müller.