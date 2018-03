Die CSU reagierte reserviert. Fraktionschef Manuel Pretzl erklärte, man sei zwar grundsätzlich offen für die Diskussion. Aber die Mieten bei GWG und Gewofag lägen ohnehin schon deutlich unter dem Münchner Schnitt. "Angemessene Mieterhöhungen sind weiterhin absolut vertretbar", erklärte Pretzl.

Mietpreise in München heute und vor fünf Jahren

Ein Einbremsen der Preise ist bitter nötig, wie eine gestern veröffentlichte Studie erneut zeigt. Das Wohnungsportal Immowelt.de hat die Mietpreise deutscher Städte mit Angeboten von vor fünf Jahren verglichen. Demnach sind die Mieten in Berlin (plus 51 Prozent) deutlich stärker angestiegen als in München (35 Prozent). Auch in Augsburg, wohin immer noch viele Münchner Familien ausweichen, liegt das Wachstum mit 38 Prozent mittlerweile höher als in der Landeshauptstadt.

Doch 35 Prozent sind natürlich immer noch viel mehr, als dass der Wert durch die Lohnentwicklung abgefangen werden könnte. Und bei den Quadratmeterpreisen liegt München weit vorne. München sei "drei Mal so teuer wie Chemnitz", heißt es in der Studie, die den aktuellen Preis in München bei 17,10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter angibt. 2012 waren es noch 12,70 Euro. Bei den neuen Preisen folgt mit Abstand Frankfurt (12,90 Euro).

Weitere bayerische Städte: Nürnberg (9,40 Euro/plus 25 Prozent), Regensburg (10,70 Euro, 20 Prozent), Erlangen (10 Euro, 10 Prozent) und Würzburg (9,90 Euro, 29 Prozent). Die Mietpreis-Explosion: Sie ist in Bayern schon lange kein rein münchnerisches Thema mehr.

