Dietmar Holzapfel (62), Wirt der Deutschen Eiche: "Ich verstehe, dass einige bei der Hymne an Nazis denken. Als Lehrer habe ich Schülern auch Brechts Kinderhymne beigebracht. Der Text ist humanistischer."

Michael Watschinger (59), Privatier: "Ich brauche überhaupt keine Nationalhymne. Mir gefällt der Bayerische Defiliermarsch. Und ich mag Franz Josef Strauß – er würde heute in der Politik vieles anders machen."

Linda Benedikt (46), Schriftstellerin: "Björn Höcke von der AfD und alle anderen sollten eine neue Hymne lernen – das darf gerne Brechts Kinderhymne sein. Oder die Europahymne."

Liebe Leserinnen und Leser, muss eine neue Nationalhymne her? Schreiben Sie uns doch: an Abendzeitung, "Leserbriefe", Garmischer Straße 35, 81373 München – oder per Mail an leserforum@az-muenchen.de.