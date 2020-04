4. Erster DFB-Pokal-Sieg 2010

Mit dem Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen Werder Bremen machte der FC Bayern 2010 das Double aus Meisterschaft und Pokal perfekt. Müller, der in seinem ersten Finale in der Startelf der Münchner stand, wurde mit vier Treffern Torschützenkönig des Wettbewerbs. Insgesamt erzielte der gebürtige Weilheimer in seinen 54 Pokal-Spielen bislang 32 Tore sowie 22 Vorlagen. Nach 2010 folgten noch vier weitere DFB-Pokal-Siege für Müller.

5. Torschützenkönig und bester Nachwuchsprofi WM 2010

Anfang März durfte Müller erstmals für die A-Nationalmannschaft auflaufen, nur wenige Monate später wurde der Oberbayer zum Shootingstar der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika und hatte maßgeblichen Anteil am dritten Platz des DFB-Teams. Der Bayern-Star wurde mit fünf Treffern WM-Torschützenkönig, auch die Trophäe für den besten Nachwuchsspieler ging an Müller.

6. Tor im verlorenen "Finale dahoam" 2012

Am 19. Mai 2012 stand Müller bereits in jungen Jahren zum zweiten Mal in einem Champions-League-Finale. Das erste Mal 2010 bei der Niederlage gegen Inter Mailand. Das "Finale dahoam" sollte für ihn und den FC Bayern eine Achterbahn der Gefühle werden. Gegen den FC Chelsea köpfte Müller die Münchner in der 83. Minute per Aufsetzer hochverdient mit 1:0 in Führung.

"Das unbeschreiblichste Gefühl meines Lebens", sagte Müller zuletzt auf der "Vereinswebsite" des FC Bayern. Kurz darauf wurde er als gefeierter Held ausgewechselt und musste Bayerns Albtraum von der Bank aus mitverfolgen: Chelsea erzielte in der regulären Spielzeit noch den Ausgleich und schoss die Bayern im Elfmeterschießen ins Tal der Tränen.

7. Champions-League-Sieger 2013

Im dritten Endspiel der Königsklasse sollte es dann soweit sein. Im deutsch-deutschen Finale gegen Borussia Dortmund setzten sich die Bayern mit 2:1 durch und wurden Champions-League-Sieger. Müller hatte mit acht Treffern und zwei Vorlagen in der Königsklassen-Saison einen großen Anteil an dem Triumph. Vor allem in den beiden Halbfinal-Duellen gegen den FC Barcelona stellte er mit drei Treffern seine Extraklasse unter Beweis. Eine Woche nach dem Gewinn des Henkelpotts machten die Münchner mit dem Sieg im DFB-Pokal das erste Triple der Vereinsgeschichte perfekt.

8. Weltmeister 2014

Im DFB-Dress feierte Müller 2014 seinen größten Triumph. Mit der deutschen Nationalmannschaft holte sich der Offensivspieler in Brasilien den Weltmeister-Titel. Im Finale gegen Argentinien (1:0) stand Müller über die kompletten 120-Minuten auf dem Platz. Insgesamt verpasste der Oberbayer nur acht Minuten in Brasilien und belegte hinter James Rodríguez mit fünf Treffern Platz zwei in der Torjägerliste.

9. DFB-Ausbootung März 2019

Müllers Karriere in der Nationalmannschaft nahm ein abruptes Ende. Nach dem Debakel bei der WM 2018 in Russland und dem schlechten Abschneiden in der Nations League, entschied sich Bundestrainer Joachim Löw im Frühling 2019, neben Mats Hummels und Jérôme Boateng, auch nicht mehr auf Weltmeister Müller zu setzen. Fortan musste er die Spiele vom Fernseher aus verfolgen. Der Bayern-Star absolvierte in seiner Karriere insgesamt 100 Spiele für die Nationalmannschaft und erzielte dabei 38 Tore.

Lesen Sie auch: 10 Fan-Choreos beim FC Bayern - Welche war die beste?

Lesen Sie auch: Warum es bei Thomas Müller und seinem FC Bayern wieder stimmt