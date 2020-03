Thiago

Dass der Spanier eines der feinsten Füßchen im Team hat, ist ja altbekannt. Unter Flick allerdings scheint Thiago auch neue Qualitäten zu entdecken: Er rackert im Gegenpressing, hilft in der Abwehrarbeit aus und, ja, er grätscht sogar im eigenen Strafraum. Auf Schalke führte er die meisten Zweikämpfe aller Münchner Spieler, 83 Prozent davon gewann er – stark. In dieser Form ist Thiago eine wichtige Säule fürs Triple, flexibel ist er ja sowieso.

Thomas Müller

Zugegeben, das Experiment mit Müller in vorderster Sturmspitze funktionierte auf Schalke nicht so gut. Gegen den FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) könnte wieder Joshua Zirkzee den Vorzug als Lewandowski-Ersatz bekommen, Serge Gnabry wäre eine weitere Alternative.

"Müller mit dem Rücken zum Tor ist nicht halb so gut", sagte Experte Marcel Reif bei "Bild.de". Allerdings: Als Raumdeuter, der verschiedene Positionen und Funktionen auf dem Platz ausfüllen kann, ist auch Müller derzeit ungemein wertvoll für Flick. Eine flexible Säule eben.

Lesen Sie auch: Bayern-Legende gesteht Angst vor Oliver Kahn