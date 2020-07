Grün-Rot in München verwirft wohl Tunnel-Entscheidung aus 2017

Am Mittwoch berät der Stadtrat über den städtischen Haushalt. Vorab will die grün-rote Koalition am Freitag der Presse eine "Prioritätenliste" vorstellen. Doch das Geld ist knapp. Und so ist für die Beobachter wohl weniger spannend, was die Koalition eine erste oder zweite Priorität nennt. Sondern: Was auf ihrer Streichliste steht.