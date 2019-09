Viele Münchner haben gar kein Auto, sondern nur ein Fahrrad. Emissionsärmer geht es kaum. Der Kauf von Radln wird aber nicht unterstützt. Ist das gerecht?

Nein. Aber ganz so ist es ja auch nicht: München hat ein erfolgreiches Förderprogramm für E-Lasten-Bikes, durch das man einen erheblichen Zuschuss bekommen kann. Solche Programme müssen ausgebaut werden. Außerdem führen wir seit langem die Diskussion, dass man die Entfernungspauschale so gestaltet, dass umweltfreundliche Verkehrsmittel wie das Fahrrad entsprechend berücksichtigt werden.

Zurück zu den Haushaltsgeräten. Warum lehnen Sie den Vorschlag der CSU ab?

Wie gesagt: Ich weiß nicht, warum man Reiche steuerlich fördern soll, wenn sie sich eine neue teure Waschmaschine kaufen. Man muss Haushalte fördern, die das eben nicht so locker bezahlen können. Wir wollen Haushalten mit niedrigeren Einkommen, solchen, die mehr als 50 Prozent ihres Einkommens für Miete ausgeben und Sozialleistungsempfängern eine soziale Klimaprämie als direkten Zuschuss zahlen. Damit nicht einfach noch funktionierende Geräte ersetzt werden – das wäre schlecht für die Umweltbilanz – sollte es diese Prämie aber nur geben, wenn das Gerät älter als zehn Jahre oder defekt ist.

Ist die GroKo am Ende, wenn sich Union und SPD beim Klimaschutz nicht einigen?

Aus meiner Sicht: ja. Klimaschutz ist eine Überlebensfrage der Menschheit und die Union hat hier viel zu lange blockiert. Reine Fördermaßnahmen, wie sie die CSU jetzt vorschlägt, reichen nicht aus. Es ist zu spät, wenn wir unsere Klimaziele erst 2050 verwirklichen. Die Entwicklung ist dramatisch: Das Abtauen des arktischen Eises, das Auftauen der Permafrost-Böden – all das zeigt uns, wie schnell die Klimaerhitzung verläuft. Deswegen bedeutet es für mich das Ende der Großen Koalition, wenn die Union jetzt nicht mitmacht, und wir nicht wirklich ein gutes Klimaschutzgesetz bekommen mitsamt einer vernünftigen CO2-Bepreisung.

"Das Tierwohl-Label von Julia Klöckner ist eine Weichspül-Aktion"

Ein anderes Thema, bei dem es zwischen Union und SPD knirscht, ist das Tierwohl-Label von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Die Genossen im Kabinett haben es abgesegnet, die SPD-Fraktion im Bundestag will aber nicht zustimmen, weil es nicht verpflichtend ist. Wie stehen Sie dazu?

Für mich ist dieses Label eine Weichspül-Aktion. Wir brauchen ein verpflichtendes Label, und zwar eines, das die gesamte Tierhaltung von der Geburt des Tieres über den Transport bis zum Lebensende erfasst. Die Verbraucher müssen daran klar erkennen können, ob das Produkt tierfreundlich erzeugt worden ist – oder eben nicht. Die Eierkennzeichnung ist das beste Beispiel dafür: Sie hat dazu geführt, dass kaum noch Käfig-Eier gekauft werden.

Könnte ein solches Label einen Skandal wie zuletzt in Bad Grönenbach verhindern?

In Verbindung mit guten Kontrollen durch die zuständigen Veterinärämter: ja. Außerdem sollte man das Subventionsprogramm so umbauen, dass die Bauern mehr Geld dafür bekommen, wenn sie mehr Tier- und Naturschutz verwirklichen – und nicht bloß pro Hektar Fläche.

Das Veterinäramt Unterallgäu klagt allerdings über Personalnotstand ...

Der Landkreis Unterallgäu ist sehr viehreich und es gibt zu wenige Amtsveterinäre, um die Kontrollen durchzuführen. Wobei sie bei dem einen Betrieb, der jetzt im Fokus steht, in den letzten drei Jahren mehr als 30 Mal waren – und das Landratsamt nun behauptet, es sei nie so schlimm gewesen wie auf den Aufnahmen der Tierschützer. Ich habe da so meine Zweifel. Deswegen finde ich es gut, dass solche Großbetriebe in Zukunft auch von der zentralen Kontrollbehörde in Bayern überprüft werden. Aber dessen ungeachtet brauchen wir mehr Stellen für Amtstierärzte an den Landratsämtern.

Wer wird neuer SPD-Chef? Von Brunn ist für Dierk Hirschel

Sie haben die Freiwilligkeit im Tierschutz kritisiert. Was halten Sie vom "Grünen Knopf", dem – ebenfalls freiwilligen – Siegel für faire Kleidung, das Entwicklungsminister Gerd Müller gerade vorgestellt hat?

Es ist ein guter Anfang für die Textil-Industrie. Aber: Es machen eben nur die mit, die mitmachen wollen. Deshalb fände ich auch hier eine verpflichtende Regelung besser. Zudem müsste man darüber nachdenken, so etwas auf andere Bereiche auszudehnen, zum Beispiel auf den Abbau der Ressourcen, die wir für Akkus brauchen – nicht nur in Elektroautos, sondern auch in Handys. Der Staat und die Behörden sollten da mit gutem Beispiel vorangehen und selbst beim Einkauf immer auf soziale und ökologische Kriterien achten.

Die SPD sucht derzeit eine neue Spitze. Sieben Bewerber-Duos und ein Einzelkandidat sind auf Promo-Tour durch die Republik. Haben Sie Favoriten?

Ich bin persönlich voreingenommen, weil ich seit 25 Jahren mit Dierk Hirschel befreundet bin, der zusammen mit Hilde Mattheis antritt, und weiß, dass er ein kluger Kopf ist. Aber es sind einige dabei, die eine gute Figur abgeben.

Natascha Kohnen liebäugelt auch bei der Bayern-SPD mit einer Doppelspitze. Was halten Sie davon?

Finde ich gut. Das ist zeitgemäß.

Würden Sie Ihren Hut dann noch mal in den Ring werfen?

Das würde ich mir überlegen, wenn es auf der Tagesordnung steht. Aber ich scheue keine Verantwortung, arbeite gerne in der SPD und bringe mich gerne ein.

