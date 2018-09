Unter Niko Kovac soll sich das nun ändern – auf Anweisung von ganz oben hin. Letztes Jahr eröffnete Uli Hoeneß das knapp 90 Millionen Euro teure Nachwuchsleistungszentrum in Fröttmaning.

"Wir haben in Steine investiert. Und jetzt müssen wir den FC Bayern mit Beinen besser machen", sagte der Bayern-Präsident seinerzeit am Rednerpult und richtete damit eine klare Botschaft an den eigenen Verein. "Wir haben da in den vergangenen Jahren nicht gut gearbeitet", meinte Hoeneß unumwunden.

Eine erste bemerkenswerte Maßnahme, um die Durchlässigkeit zu den Profis zu zu verbessern, ließ sich bereits in diesem Sommer beobachten. In Leon Goretzka verpflichteten die Münchner nur einen echten Neuzugang, dazu kommen in Serge Gnabry und Renato Sanches zwei Leih-Rückkehrer. Große Transfers wie in den vergangenen Jahren gab es nicht. (Lesen Sie hier: AZ-Kommentar - Der FC Bayern macht mit seiner Transferpolitik alles richtig)

Bayern-Youngster erteilten Kovac eine Lehrstunde

Stattdessen wurden Sebastian Rudy (zum FC Schalke), Juan Bernat (zu Paris Saint-Germain) und Arturo Vidal (zum FC Barcelona) abgegeben. Insgesamt ist der Kader schlanker geworden. Verletzungsbedingte Ausfälle sollen intern aufgefangen werden, auch mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs.

Kovac hat großes Vertrauen in seine Sprösslinge, wie sich schon in der Vorbereitung zeigte. Nicht nur bei der US-Tour der Münchner, während der sich noch ein großer Teil des Kaders im verlängerten WM-Urlaub befand, sondern auch beim Trainingslager in Rottach-Egern durften viele Jungstars beim Profi-Team mittrainieren und vorspielen.

Drei Gesichter dürften ihm dabei schon bekannt vorgekommen sein. Ende April war Kovac letztmals als Gast in der Allianz Arena und wurde mit der Frankfurter Eintracht von einer C-Elf des FC Bayern 1:4 abgefertigt. Mit dabei: Lars Lukas Mai, Meritan Shabani und Franck Evina. Drei Spieler aus der heutigen U23 der Münchner.

Innenverteidiger Mai durfte in Rottach sogar mit der ersten Formation trainieren. Jetzt wird er von Kovac höchstpersönlich regelmäßig im Grünwalder Stadion in Giesing begutachtet. Ganz nach dem Gusto von Vereinsboss Hoeneß.

Im Video: Trotz 35 - Franck Ribéry will noch mehrere Jahre spielen