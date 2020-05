Seit April gab es vier Anschläge. Steine flogen in Scheiben. Der Laden eines türkischen Gemüsehändlers ging in Flammen auf. Bei dieser schlimmsten Attacke in der Nacht zum 27. April wurden sechs Menschen verletzt. Die Polizei veröffentlichte nun ein Video vom Umfeld des Ladens aus der Tatnacht, das eine Person zeigt – es könnt sich laut Polizei um einen Tatverdächtigen oder um einen Zeugen handeln.