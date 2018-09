Die Sechzger bangen mit ihrem Aufstiegshelden. Gegen Energie Cottbus lief der ehemalige Bundesligaspieler mit einer Bandage um die lädierte Stelle am rechten Knie auf, bekam dann jedoch wieder einen Schlag ab. Den Giesingern kommt in dieser Phase der Saison zumindest entgegen, dass an diesem Wochenende spielfrei ist. Gorenzel: "Wir hoffen, dass Sascha uns nächste Woche wieder zur Verfügung steht."

