"Wir alle können sehr zufrieden und glücklich sein, dass Micha so ein gutes Spiel gemacht und ein tolles Tor geschossen hat, das uns auch mehr Sicherheit gegeben hat", sagte der Bayern-Trainer nach dem 4:0-Sieg in Wolfsburg, zu dem Cuisance mit einem tollen Treffer und einem herausgeholten Elfmeter seinen Beitrag geleistet hatte. "Er hat sich das verdient, er hat nach Corona sehr gut gearbeitet, auch an seiner Fitness", ergänzte Flick: "Dass er ein klasse Fußballer ist, hat er schon immer bewiesen. Jetzt geht er auch mit der nötigen Mentalität, die man braucht, ran an die Sache."