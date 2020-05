Exakt 72 Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Topspiel beim Herausforderer BVB empfangen Flicks Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) die Hessen. Frankfurt? Da war doch was? In der Tat! Am 2. November waren die Münchner dort 1:5 untergegangen, noch am selben Abend einigten sie sich mit Trainer Niko Kovac auf eine Trennung. Assistent Flick übernahm - und pflanzte den zweifelnden Münchnern wieder ihr typisches "Mia san mia"-Selbstbewusstsein ein.