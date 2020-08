MANUEL NEUER, NOTE 1: Der Nationaltorhüter gewann bereits 2013 mit Bayern den Henkelpott und rettete sein Team mit Glanzparaden gegen Neymar (18.), Mbappé (45.), Di Maria (70.). In seinem 111. Einsatz in der Königsklasse (diese Saison acht Gegentore in zehn Partien) erneut Weltklasse.