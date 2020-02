Der Thiago, der in 22 (!) Pflichtspielen der Hinrunde keinen Treffer erzielen konnte? Der fahrig und unsicher in seiner siebten Saison in München wirkte, weder Form noch feste Position fand? Der in den ersten fünf Partien seit dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick im November vier Mal zu Beginn auf der Bank saß und seinen Stammplatz verloren zu haben schien? Genau der!