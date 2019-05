Möglicherweise werden sich die Münchner aber auch nach Alternativen für Sané umschauen müssen. Der "Corriere dello Sport" bringt dabei bereits Paulo Dybala ins Spiel. Der Name des 25 Jahre alten Argentiniers fiel in der Vergangenheit schon häufiger, wenn es um mögliche Neuzugänge in München ging. Laut der italienischen Sportzeitung will der FC Bayern nun angeblich ein konkretes Angebot über 80 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler vorlegen. Serienmeister Juventus Turin, an den er vertraglich noch bis 2022 gebunden ist, soll allerdings erst ab einer Summe von rund 100 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

FCB: Heiße Tranferphase im Sommer

Viel Geld für jemanden, dem in der vergangenen Spielzeit gerade mal fünf Tore und sechs Vorlagen in 30 Ligaspielen gelangen. In der Champions League deutete Dybala, dessen Spiel offenbar unter der Anwesenheit von Superstar Cristiano Ronaldo etwas leidet, aber mit ebenfalls fünf Treffern in neun Spielen seine Klasse an.

Noch heißt Bayerns Transferziel Nummer eins ohnehin Sané. Der wird seinen Sommerurlaub übrigens nächste Woche noch einmal unterbrechen. Für die beiden Länderspiele in Weißrussland (8.6., 20.45 Uhr/RTL) sowie in Mainz gegen Estland (11.6., 20.45/RTL) – und mit Sicherheit auch für Verhandlungen mit den Bayern.

