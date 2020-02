Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gab sich öffentlich zurückhaltender. "Ich möchte nichts kommentieren über Spieler, die bei anderen Klubs unter Vertrag sind", sagte Rummenigge, er wolle ja bei ManCity "keine Diskussion auslösen". Der FC Bayern werde einen "Transfermarkt machen, aber den müssen wir ja nicht im Februar final feststemmen. Man wird Geduld haben müssen."

Auf Nachfrage, ob das Interesse an Sané noch da sei, antwortete Rummenigge: "Das möchte ich weder dementieren noch bestätigen. Wir werden unseren Job machen und ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr eine sehr wettbewerbsfähige Mannschaft auf dem Platz stehen haben." Die Fans dürfen weiter auf Sané hoffen.

Sané? Hamann rät FC Bayern zu Havertz

Doch es gibt auch kritische Stimmen, was einen möglichen Transfer angeht. Sky-Experte Didi Hamann etwa hat so seine Zweifel. "Wenn ein Trainer wie Pep Guardiola einen Spieler so ein Talent nicht mehr in seinen Reihen haben will, dann würden bei mir schon mal die Alarmglocken schrillen", sagt Hamann über Sané. "Wenn du noch einen Außenspieler brauchst, schaue ich nach Bremen. Milot Rashica wäre mit Sicherheit eine sehr viel günstigere Option."

Zudem hätte Bayern mit Kingsley Coman und Serge Gnabry "zwei Granaten. Die halte ich für genauso gut wie Sané." Anstelle des Stars von ManCity wäre für Hamann Leverkusens Kai Havertz (20) "Transferziel Nummer eins".

Nach AZ-Informationen würde der FC Bayern am liebsten Havertz UND Sané verpflichten. Zunächst aber muss der England-Legionär natürlich fit werden. In aller Ruhe. "Wichtig ist, dass die Operation sehr gut verlaufen ist und er sich unglaublich gut erholt", sagt Guardiola: "Er wird stärker als zuvor zurückkommen."

Darauf hofft auch der FC Bayern.

Alle Transfernews und Gerüchte zum FC Bayern finden Sie hier